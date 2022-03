up-daten

Hebben jullie dat nu ook : net als je nodig iets moet printen doet je printer het niet. Het kreng vertikt het. Gisteren deed ie het nog. Moet toch niet gekker worden , waarom heb ik dat altijd? Als een ander familielid wil printen gaat het ding als een sneltrein prachtige A viertjes eruit gooien. Volgens mij is het een complot, want mijn laptop was ook al zo vervelend.

Wou ik vanmorgen al heel vroeg dit zaterdag praatje voor jullie schrijven, gebeurt er niks als ik de laptop opstart. Nu ben ik heel blij met het internet , hoor. Vind het de geweldigste uitvinding die ik ken. Natuurlijk is het prikkeldraad en de kaasschaaf ook een prachtige uitvinding , net als klittenband. Dat is mooi spul he. Je kan er wel een olifant aan hangen, oersterk als je de twee delen tegen elkaar aan plakt. Maar ik dwaal nu af, we hadden het over de printer die niks deed en eerst de laptop al die kuren had. De laptop maar opnieuw opstarten , soms helpt het. En ja hoor, er komt leven in.

Tenminste het ding zegt dat ie updates heeft. Als ik ergens allergisch voor ben zijn het wel updates. Waarom moet dat nu weer. Net als ik snel iets wil schrijven. Zie je wel, het is echt een complot. Volgens mij is er de hele nacht over na gedacht om updates op mijn laptop te doen op het moment dat ik snel wil. Er is niks aan te doen: ik moet wachten. Ik word duizelig van een blauw streepje wat voor mijn ogen heen en weer gaat op mijn laptop scherm.. of was ie nu groen ? Nou geen idee eigenlijk, schiet nu maar op. Het ding gaat tergend langzaam van 30 procent naar 40 enz…En dan EUREKA!!! 100 procent staat er, updates voltooid. Eindelijk lijkt het gebeurt te zijn met de updates, toch minstens tien minuten verder ben ik. Kan ik tenminste iets doen. Moet ie ook nog configureren , goed van mij het dat ik dat ook nog weet he? Maar dat komt toch later pas , even gewoon mijn laptop gebruiken zonder obstakels, he he.. gelukkig.

En dan komt die printer dus die niks doet. Geen beweging in te krijgen, Ik heb toch alles gedaan zoals het hoort, dat weet ik zeker. Het zoveelste complot dus. Gewoon op het kleine printertje drukken, hoe moeilijk kan het zijn ,zou je zeggen.

Ik druk nogmaals op het printertje. Niks. Ik blijf ongeduldig op het printertje drukken, Ineens begint er weer een groen , of was het nu blauw? balkje heen en weer te lopen over mijn scherm. Er word gezegd dat er naar een oplossing voor het probleem word gezocht. Tjeetje, wat een snuggere laptop heb ik, en ik heb niks gedaan. Heb helemaal niet gevraagd of ie een oplossing wou zoeken, zomaar uit zichzelf zoekt mijn laptop een oplossing. Heel knap. Maar het schijnt dat er geen oplossing is voor het probleem. En ineens zonder dat ik ook maar iets doe begint de printer te ratelen als een oude wekker. En hij weet niet van ophouden, zou ik te vaak op dat kleine printertje hebben gedrukt en is dit zijn wraak ? Na weet ik hoe lang liggen er 26 vellen papier door de kamer, en er komen er nog meer. Het is fraai. Tsja, mooie uitvinding dat internet toch ? En klittenband kan er niet tegen op , hoor.

En toch vraag ik me af of ik de enige ben met zulke gekke dingen. Vliegen er bij jullie wel eens allemaal vellen papier door de kamer , en dat up-daten , ik ben toch niet de enige die dat heeft ? Het kan wel zijn dat ik de enige ben die er allergisch voor is. Nou , in ieder geval heb ik dit stukje kunnen schrijven zonder trammelant, en printen hoef ik voorlopig niet. Dus is het nu alleen maar plezier wat ik van dat internet heb. 😊